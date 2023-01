Zeven oud-winnaars bij Oeteldonkse Kletsavonden

Man slaat woning van vriendin die op stap is kort en klein, maar ontkent mishande­ling: ‘Misschien had ze sm met iemand’

Een 26-jarige Nijmegenaar was woedend op zijn vriendin in Sint Anthonis. De vrouw was twaalf uur lang weggeweest zonder hem iets te laten weten. Hij sloeg op 10 april 2022 haar appartement kort en klein en mishandelde de vrouw met een stalen tafelpoot.

14 januari