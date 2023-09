Zonder mobieltjes lijkt de kantine van het Sint-Janslyceum wel een café, leerlingen praten weer!

Raadsleden willen vooral van wethouder zelf horen wat klopt van beschuldi­gin­gen over gedrag tegen ambtenaren

DEN BOSCH - De Bossche politiek lijkt te zijn geschrokken van de klachten over wethouder Ufuk Kâhya, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag tegenover ambtenaren. Iedereen wil meer weten over wat er nu precies is gebeurd. En dat willen ze eerst vooral van hemzélf horen.