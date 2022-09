Zwanenbroedersrally naar Den Bosch stukje schoner door gebruik E-fuels

DEN BOSCH - Ongeveer een vijfde van de 85 deelnemers aan de Zwanenbroedersrally rijdt met schonere brandstof oftewel E-fuel in de tank. De negende editie van de autorally, een puzzelrit voor goede doelen in vooral antieke en klassieke oldtimers, staat voor zaterdag 24 september op de kalender.

Zestien deelnemers leggen de afstand van zo’n 170 kilometer in hun klassiekers tussen Den Haag en Den Bosch af met de schonere en dus milieuvriendelijkere synthetische Ecomaxx benzine. Oldtimers zijn vaak benzineslurpers en milieuvervuilend. De vervanger van super ’98 zorgt volgens de Federatie voor Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) voor veel minder CO2-uitstoot. ,,Daardoor blijft het mogelijk om historische auto’s op de openbare weg te houden”, aldus de FEHAC die het gebruik van schonere benzine bij de Zwanenbroedersrally toejuicht.

‘4 euro per liter’

,,Het zou inderdaad kunnen betekenen dat auto-evenementen met klassieke auto’s zoals die van ons voor de wat langere termijn verzekerd zijn”, beaamt Frans Joseph Rouppe van der Voort uit Den Bosch namens de Zwanenbroedersrally. ,,De synthetische E-fuel kost nu nog zo’n 4 euro per liter. De helft van dat bedrag vloeit terug via sponsors die ook doneren aan onze lokale goede doelen. Dat zijn bijvoorbeeld het hospice in Rosmalen, de stichting Quiet, die zich inzet voor het bestrijden armoede, en Vincentius Den Bosch”, weet de secretaris. ,,Ik proefde bij sommige autobezitters wel wat koudwatervrees. Je gooit toch een onbekende vloeistof in de tank van je kostbare auto.”

‘Kat uit de boom’

Stilstand is volgens deelnemer Pierre van Lamsweerde uit Den Bosch achteruitgang. ,,Er zijn altijd mensen die de kat uit de boom willen kijken, maar dan gebeurt er niet veel meer hè. Hij rijdt de rally vandaag met zijn buurman Remmelt van der Woude in een zogenaamde Pagoda. ,,Een Mercedes 280 SL uit 1969 op die nieuwe brandstof”, weet hij. ,,Hoe dat voelt? Goed, er zit minder vervuilend benzeen en tolueen in. Een stap in de goede richting, maar helemaal schoon is het nog niet. Uiteindelijk mogen historische en trouwens ook andere auto’s niet vervuilend voor het milieu meer zijn”, aldus Van Lamsweerde.

Reformatie

De Bosschenaar maakt zoals Rouppe van der Voort deel uit van de ruim zevenhonderd jaar oude Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in Den Bosch. ,,Een historisch gezelschap met eeuwenoude tradities”, zegt de secretaris van de rally. ,,Iets nieuws past best binnen onze broederschap. Denk bijvoorbeeld aan de tijd van de reformatie. Toen werden protestanten toegelaten binnen een tot dan katholiek gezelschap. Dat is weliswaar niet zonder slag of stoot gegaan, maar er wel doorgekomen. Vernieuwing, we zijn er niet schuw voor.”

De deelnemers aan de negende Zwanenbroedersrally hopen zaterdag tussen ongeveer 16.30 uur en 18.00 uur de Parade naast de Sint-Jan in Den Bosch op te rijden.