Zwangere Iryna zou gaan trouwen maar vluchtte zonder man voor de oorlog in Oekraïne en verblijft nu in Vught

Nelleke en Paul hebben nu ruim een week moeder Lyuba (47), haar zwangere dochter Iryna (28) en haar 10-jarige zoon Sergey in huis. Het echtpaar woont in twee-onder-een-kapwoning aan de Loonsebaan in Vught. Ze hebben beiden een bedrijf aan huis. ,,We zijn een samengesteld gezin. We hebben zes kinderen, die inmiddels de deur uit zijn en negen kleinkinderen. Vrijdag is mijn oppasdag. Ook dat gaat gewoon door. Er is hier dus volop reuring.”