1.136 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 10 december.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 1.136 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er eveneens 1.136



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 555 besmette personen bij. In Delft kwamen er 75 besmettingen bij, in Zoetermeer 114 en in Westland 130.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 555

Rijswijk + 55

Wassenaar + 29

Voorschoten + 19

Leidschendam-Voorburg + 74

Delft + 75

Pijnacker-Nootdorp + 70

Zoetermeer + 114

Westland + 130

Midden-Delfland + 15

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen gaat verder omlaag. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er landelijk 17.562 positieve tests geregistreerd, meldt het RIVM. Dat is het laagste aantal sinds 14 november, bijna een maand geleden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bericht dat het coronavirus 140.208 keer bij mensen is aangetroffen. Dat is 7 procent minder dan in de week ervoor. Het is de grootste afname op weekbasis sinds 30 september, voor het begin van de huidige golf.

Verder in het coronanieuws

In de horeca is het altijd feest

Ook in deze lastige tijd laat eigenaar Patrick van Zuiden van restaurant Hotel & Spa Savarin in Rijswijk zich niet kennen. Iedereen buffelt gewoon door.

Boosterprik in De Brug en De Veiling

Westlanders kunnen de boosterprik tegen het coronavirus vanaf maandag ook in hun eigen gemeente halen. In De Brug in ‘s-Gravenzande kunnen ze dan op afspraak terecht.

Waar kun je een prik halen?

Op verschillende plekken in de regio kunnen inwoners terecht voor een boosterprik. In het kaartje hieronder worden de locaties weergegeven. Let op: alleen op afspraak kun je op dit moment een boostervaccinatie halen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.