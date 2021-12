1.300 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van maandag 6 december.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 1.300 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 1.381.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 568 besmette personen bij. In Delft kwamen er 105 besmettingen bij, in Zoetermeer 154 en in Westland 162.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 568

Rijswijk + 58

Wassenaar + 37

Voorschoten + 25

Leidschendam-Voorburg + 73

Delft + 105

Pijnacker-Nootdorp + 92

Zoetermeer + 154

Westland + 162

Midden-Delfland + 26

Landelijk

Het RIVM meldt dat het aantal coronagevallen niet meer omhoog gaat, maar gaat ook nog niet echt omlaag. In de afgelopen dag zijn 21.053 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 152.144 meldingen van positieve tests in heel Nederland. Gemiddeld komt dat neer op 21.735 positieve tests per dag. Dat gemiddelde is de laatste paar dagen vrij stabiel.

Het totaal over de afgelopen week ligt wel zo’n 3 procent lager dan het totaal over de zeven dagen ervoor. Het is de zesde dag op rij dat het aantal positieve tests op weekbasis daalt. Daarvoor was het 58 dagen achter elkaar gestegen. Dat wijst erop dat Nederland nu net voorbij een piek zit.

Verder in het coronanieuws

Corona dwingt Beat Festival tot andere datum

Het Haags Beat Festival is vanwege de huidige coronamaatregelen verplaatst naar een andere locatie en datum. Het festival wordt op zondag 19 december in het World Forum in Den Haag gehouden.

De mensen kunnen tijdens coronatijd over niets anders meer praten

In Leo’s Koffiehuis, hoek Oudemansstraat/Paets van Troostwijkstraat, zit er nooit een klant om een praatje verlegen. Vaak gaat het over de kansen van ADO in de eerste divisie. Maar alle andere dagen begint er wel iemand over de coronamaatregelen. Leo Dommanschet, eigenaar van het bekende koffiehuis, kan het woord coronatijd bijna niet meer horen.

Geen flesje bubbels in kerstpakket, wel hippe producten

Er zijn dit jaar twee trends te zien in kerstpakkettenland. Het draait allemaal om beleving en nostalgie. Reken naast de traditionele fles bubbels maar op een zachte fluffy deken, gezelschapsspelletjes, leuke bijzettafeltjes en een scheepslantaarn met sfeerlicht.

