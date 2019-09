1,5 jaar na de privacywet valt er nog genoeg te oefenen

Fietser zwaarge­wond bij botsing met tram in Parkstraat

18:37 Een fietser is vanmiddag zwaargewond geraakt toen hij in botsing kwam met een tram in de Parkstraat. Een traumahelikopter werd opgeroepen maar gezien de ernst van de verwondingen werd besloten de man zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen en niet meer op de heli te wachten.