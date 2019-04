1 April, kikker in je bil, maar we laten ons niet zomaar voor de gek houden!

Familiepark Duinrell in Wassenaar heeft veel werk gemaakt van de dag van de grappen. Het park zou een nieuwe manier hebben gevonden om zo snel mogelijk alle attracties van het park af te gaan (en naar alle waarschijnlijkheid ook goed misselijk te worden). ,,Vanaf april 2020 zal familiepark Duinrell, in samenwerking met TU Delft-team Delft Hyperloop, een unieke ervaring bieden aan haar bezoekers; namelijk de HyperKik. Met deze Hyperkik worden ondergronds alle attracties van Duinrell met elkaar verbonden door middel van een Hyperloopsysteem. Bezoekers stappen in op de parkeerplaats, slaan de wachtrijen over en kunnen meteen in de Falcon, Kikkerachtbaan of Rodelbaan. Binnen één uur tijd is de bezoeker in meer dan veertig attracties van Duinrell geweest en staat hij weer terug op de parkeerplaats.”