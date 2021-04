1 miljoen om Hagenaar gezonder te maken

Den Haag heeft 1 miljoen euro gekregen van het Rijk om de gezondheid van inwoners op te krikken. Onder meer kookworkshops moeten de dramatische cijfers in probleemwijken keren. Zo leven mannen en vrouwen in die buurten gemiddeld maar 49 jaar in goede gezondheid. Daarna gaat het bergafwaarts.