10.000 stoere koukleumen duiken in Scheveningse zee

Video10.000 mensen startten 2020 met een koude duik in de Noordzee in Scheveningen. De één bibberend in slechts een zwembroek, de ander compleet verkleed. De wind die er stond zorgde voor een gevoelstemperatuur dicht bij het vriespunt, het water was 4 graden celsius.