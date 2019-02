10 jaar celstraf geëist voor dood Olena: ‘Tragische klap voor bejaarde ouders’

Verdachten

Bij een eerdere rechtszaak in 2017 zei hij over de twee vrouwen: ,,Hoe bestaat het dat zij buiten lopen en ik niet.’' De politie pakte de twee dames wel op, maar liet ze al snel weer vrij. Zij zijn definitief geen verdachten meer, maar het Openbaar Ministerie heeft ze wel opgeroepen als getuigen . Een van hen vertelde vandaag dat er ruzie ontstond in de woning en dat zij een glas water gooide naar Olena. Daarna zou ze naar haar hebben gespuugd. Toen G. haar vervolgens sloeg, rende ze het huis uit. ,,Toen ik daar wegging, was ze nog springlevend.” Buiten hoorde een voorbijganger haar roepen: ,,Ik ben op mijn bek geslagen. Er wordt daar iemand vermoord.” Dat kan ze zich niet herinneren, meende ze vandaag. Maar, zo stelt de rechter, waarom zou iemand dat verzinnen? Ze belde de politie en wees de agenten het huis aan. ,,Ik hoop dat de zaak wordt opgelost. Je weet toch. Is vermoeiend.”

Tragische klap

De officier van justitie acht doodslag bewezen en is van mening dat G. in zijn eentje handelde. Er is tien jaar gevangenisstraf geëist. ,,Ik weeg zwaar mee dat het slachtoffer zijn partner was. Ze woonden al enige tijd samen.” Volgens de officier van justitie werd Olena daardoor aangevallen op een plek die al een tijd haar thuis was. ,,Waar ze zich bij uitstek veilig had moeten kunnen voelen.” Naast de celstraf werd ook geëist dat de broer van Olena in totaal een schadevergoeding van 4300 euro moet krijgen. Daarvan zou 1800 euro materieel en 2500 euro immaterieel zijn.