100 nieuwe besmettingen in Haagse regio: Lees hier het laatste coronanieuws

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 100 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 99. In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 53 besmette personen bij. In Delft kwamen er 6 besmettingen bij, in Zoetermeer 5 en in Westland 8.

Landelijk

Het RIVM meldt vandaag 1040 nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus in heel Nederland. Dat is flink lager dan vorige week woensdag, toen er 1761 nieuwe gevallen aan het licht waren gekomen.



Ook in vergelijking met afgelopen week is het aantal besmettingen woensdag laag. In de voorbije zeven dagen werden gemiddeld 1179 nieuwe positieve tests per dag gemeld. Dat aantal daalt al weken gestaag.