1000 mensen in Rijswijk hebben zulke grote problemen dat ze als opgegeven worden beschouwd

'Kan niet', is de eerste reactie die de initiatiefnemers Wil van Nunen en Rick Krumeich krijgen als ze hun plan ontvouwen om deze extreem geïsoleerde groep vrijwillig te laten 'werken' in speciaal geselecteerde leer-werkbedrijven.



'Kan wel', zegt Krumeich op basis van zijn afstudeerproject naar deze specifieke groep en de ervaringen die er met hen zijn in Zwijndrecht. Het is niet de ambitie de verslaafden, veroordeelden of zware autisten in een reguliere baan te krijgen. Bij mensen met minder ernstige problematiek is dat al moeilijk. Het is dan ook meer een sociaal plan wat wel degelijk geld oplevert. ,,Je wilt iets betekenen voor die mensen", zegt Wil van Nunen, PvdA raadslid. ,,Iedereen moet zich een volwaardig mens kunnen voelen en niet zitten te verpieteren."