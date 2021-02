11,5 jaar cel voor Mustaf S. (22) voor fatale schietpartij in shishalounge na ruzie om ballon lachgas

Rotterdam­mer Mustaf S. krijgt twaalf jaar cel voor neerschie­ten 17-jarige in Haagse shishaloun­ge

19 april De 20-jarige Mustaf S. uit Rotterdam moet twaalf jaar de cel in, omdat hij in april vorig jaar de 17-jarige Azad Sahin neerschoot in de Haagse shishalounge VLVT. Hij is veroordeeld voor doodslag. Dat is vandaag besloten in de Haagse rechtbank.