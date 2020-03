11 jaar cel voor Hagenaar die overbuurman op klaarlichte dag doodschoot in Schilderswijk

vrouwendag In de boksring speelt afkomst geen rol: ‘Je moet allemaal dezelfde klappen uitdelen en incasseren’

12:04 Het Atrium in het stadhuis wordt weer eens opgefleurd met een fototentoonstelling. In aanloop naar de Internationale Vrouwendag (8 maart) is onder de titel ‘Women of SOZA’ een tentoonstelling te zien van vrouwen die werken en soms ook wonen in het voormalige ministerie van Sociale Zaken.