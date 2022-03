11-jarige jongen knalt op elektrische step tegen busje aan

Hubertus­tun­nel afgesloten na aanrijding met slagboom

De Hubertustunnel op de N440 tussen Den Haag en Leidschendam is sinds donderdagavond 20.00 uur in beide richtingen afgesloten vanwege technische problemen. De oorzaak is een aanrijding met een van de slagbomen.

11:42