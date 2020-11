11 personen overleden en 393 nieuwe besmettingen: lees het laatste coronanieuws in een paar minuten bij

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 20 november.

In Den Haag en omstreken zijn er in de afgelopen 24 uur 393 besmette personen bij gekomen. Gisteren waren dat er 357. In Den Haag gaat het om 145 nieuwe besmettingen, in Delft zijn het er 31, in Westland 85 en in Zoetermeer 51.

In totaal stierven er 11 mensen. Drie Hagenaars, een Wassenaarder, een Delftenaar, een persoon uit Pijnacker-Nootdorp, drie Westlanders en twee mensen uit Zoetermeer zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 145

Rijswijk + 12

Wassenaar + 7

Voorschoten + 8

Leidschendam-Voorburg + 20

Delft + 31

Pijnacker-Nootdorp + 21

Zoetermeer + 51

Westland + 85

Midden-Delfland + 13

Landelijk gezien

Het RIVM meldt vandaag in totaal 5974 nieuwe coronabesmettingen in Nederland. Dat is meer dan de 5725 van gisteren, waar bijna 1100 ‘oude’ meldingen bij zaten die vanwege een storing niet eerder waren doorgegeven.

Verder in het corona nieuws

‘Bestelchallenge’ in Delft

Als het aan Bas Vollebregt ligt, slaat heel Delft aan het bestellen. De wethouder roept op tot een ware ‘bestelchallenge’ en hoopt zo de lokale horeca een hart onder de riem te steken.

Minder trams en bussen door coronacrisis

Verdwijnen er straks Haagse bus- en tramlijnen? Moeten we nog meer gaan betalen voor een toch al duur ritje in het openbaar vervoer? Of blijft de schade van de komende bezuinigingen bij vervoerder HTM uiteindelijk beperkt tot minder vaak rijdende bussen en trams in Den Haag en omgeving?

Geen optocht in Rijswijk

De organisator van manifestatie ‘Wie kent ‘m niet’ krijgt geen toestemming om morgen een demonstratieve optocht te houden in Rijswijk met Sinterklaas en Pietenband. De naleving van de coronamaatregelen kan niet worden gegarandeerd.

Bekijk hieronder de teststraten per gemeente.

