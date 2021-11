1108 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 21 november.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 1108 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 969. In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 448 besmette personen bij. In Delft kwamen er 102 besmettingen bij, in Zoetermeer 121 en in Westland 140.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 448

Rijswijk + 73

Wassenaar + 25

Voorschoten + 12

Leidschendam-Voorburg + 77

Delft + 102

Pijnacker-Nootdorp + 79

Zoetermeer + 121

Westland + 140

Midden-Delfland + 31

Landelijk

In het hele land werden 20.643 mensen positief getest in de afgelopen 24 uur. Dat zijn er minder dan gisteren, en ook iets minder dan het gemiddelde over de afgelopen week. Er werden 11 overlijdens gemeld. Dat betekent niet per se dat al deze mensen ook in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want soms worden overlijdens later gemeld.

Verder in het coronanieuws

‘Het zou maar voor één jaar zijn’

Bloedlink zijn de vuurwerkhandelaren in Den Haag en Scheveningen nu er toch nog een verbod is gekomen op het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. Behalve dat ze voor honderdduizenden euro’s het schip ingaan, vinden ze dat ze belazerd zijn door de overheid. ,,Het verbod zou maar voor één jaar zijn.‘’

‘Nog nooit zo dicht bij code zwart gezeten’

Het is zo alarmerend druk in de zeven ziekenhuizen in Den Haag en omgeving dat zelfs kankeroperaties geschrapt gaan worden. De ziekenhuizen in Den Haag, Zoetermeer, Delft, Leiden, Alphen en Gouda stoppen met 40 procent van hun zorg vanwege het grote aantal coronapatiënten. ‘We hebben nog nooit zo dicht bij code zwart gezeten’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.