114 kinderen in Den Haag stateloos en onder de radar

,,Hier schrik ik wel van’’, zegt Cemil Yilmaz van Nida. De moslimpartij maakt zich zorgen over de kinderen en peilde daarom bij de gemeente hoeveel staatloze jongens en meisjes er eigenlijk zijn in de stad. Het college maakte de cijfers vandaag bekend. Net als Amsterdam heeft Den Haag een probleem met kinderen die in geen enkel land als onderdaan worden erkend. In Amsterdam gaat het volgens tellingen op dit moment om 112 staatloze kinderen en in Den Haag om 114. Volgens het college is er in de hofstad geen zicht op het met de kinderen gaat. Ze leven onder de radar en zijn in hun dagelijks leven niet in beeld. ,,Er is geen inzicht in de leefomstandigheden’’, aldus het college.

Naar Nederland gestuurd

Yilmaz van Nida is ontdaan over het hoge aantal. De kinderen worden volgens hem vaak door hun familie naar Nederland gestuurd. Iedereen lapt geld bij voor de reis, hoort hij. Al hun hoop is volgens hem op het kind gevestigd. ,,Zo’n jongeling wordt deze kant opgestuurd in de hoop dat hij of zij later iets voor de achtergebleven familie kan betekenen.’’



Het gaat volgens hem vaak om families in een uitzichtloze situatie. De reden van de komst naar Nederland is vaak economisch. ,,De afkomst verschilt niet zoveel van de vluchtelingeninstroom. Ze komen van het Afrikaanse continent en uit het Midden-Oosten.’’



Yilmaz wil dat de gemeente meer onderzoek doet naar het wel en wee van de kinderen. Die zijn volgens hem kwetsbaar voor arbeidsuitbuiting en seksueel misbruik. ,,Stateloos of niet. Ik wil dat ze op z’n minst in hun primaire basisbehoeften kunnen voorzien.’’



