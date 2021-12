1181 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 29 december.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 1181 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 575. Daarnaast zijn er in de afgelopen 24 uur twee overlijdens geregistreerd die verband houden met het coronavirus.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 561 besmette personen bij. In Delft kwamen er 81 besmettingen bij, in Zoetermeer 154 en in Westland 128.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 561

Rijswijk + 57

Wassenaar + 42

Voorschoten + 26

Leidschendam-Voorburg + 74

Delft + 81

Pijnacker-Nootdorp + 45

Zoetermeer + 154

Westland + 128

Midden-Delfland + 13

Landelijk

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 15.804 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in bijna twee weken tijd. Het cijfer kan iets hoger uitvallen door een storing eerder deze week. Daardoor waren er op dinsdag maar ongeveer 9200 nieuwe gevallen.

In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 86.730 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 12.390 nieuwe gevallen per dag. Het is de eerste keer in meer dan drie weken dat het gemiddelde toeneemt. In de week tot en met dinsdag waren er dagelijks gemiddeld 12.048 besmettingen aan het licht gekomen.

De omikronvariant van het coronavirus is inmiddels dominant geworden in Nederland en komt dus vaker voor dan de deltavariant. Het RIVM verwacht dat het aantal besmettingen in de komende tijd gaat toenemen, en het aantal ziekenhuisopnames daarna ook.

Verder in het coronanieuws

Opvallende abricar is plek voor ontmoeting in coronatijd

Door Westland toert er momenteel een abricar. Deze rijdende verschijning is een initiatief van de Westlanders Brigade en wordt bemand door welzijnsorganisatie Vitis Welzijn. De kar is een ontmoetingsplek, gesprekspartner en vooral een verspreider van een positieve boodschap.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.