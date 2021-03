119 nieuwe aardgasvrije woningen op plek waar Diederik van Teilingenflat stond

Sloop of niet? In april weet Westergo of huizen plat gaan

11 maart De bewoners van de 23 met sloop bedreigde sociale huurwoningen aan het Westergo krijgen in april eindelijk uitsluitsel over de toekomst van hun huizen. Het lot ligt in handen van de gemeente die moet beslissen of de huizen tot waardevol naoorlogs erfgoed behoren.