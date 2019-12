12.000 mensen wachten op psychische zorg van Parnassia: ‘Dit kan zo niet langer’

VIDEO Commotie over woord 'neger' in de raadzaal: 'Neger is een gewoon Nederlands woord’

12:20 Een provocatie van Sebastian Kruis (PVV) leidde gisteren tot commotie in de raadzaal. Bij een debat over vermeend racisme en mogelijke discriminatie bij de politie nam hij meerdere keren het woord 'neger' in de mond.