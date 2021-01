12 deelscooters gingen in vlammen op: ‘Ze zijn echt actief op zoek gegaan om ze in brand te steken’

Paul Vaessen, citymanager van Felyx voor Den Haag, had op minder schade gehoopt. Van tevoren waren wijken met veel vandalisme al geblokkeerd. ,,Daar zagen we geen scooters in rook opgaan, maar het was geen gouden oplossing om alles te voorkomen. Er is toch een aantal scooters in brand gestoken, een stuk of tien. Dat valt me tegen. Ze zijn volgens mij actief op zoek gegaan om ze in brand te steken.”