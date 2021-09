12 honden ‘onnodig’ afgemaakt, maar Dierencentrum ontkent wantoestanden: ‘Soms is dier niet te redden’

Geen topsalaris meer voor Merel van Vroonhoven, maar wél een carrière als juf en een boek

12:02 Bij Paagman aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag werd afgelopen zaterdag ‘De Stap’ gelanceerd. Voor schrijfster Merel van Vroonhoven was het haar eerste boek, maar niet haar eerste presentatie. Ondanks een slechte nacht, daarover later meer, zag de auteur er ravissant uit toen ze geroutineerd aanschoof om te praten over haar bijna 300 pagina’s dikke boek.