12-jarig meisje gearresteerd na massale vechtpartij in Rijswijks winkelcentrum

Haagse zangers steken Sint een hart onder de riem op benefiet­avond

14:56 Om de intocht van Sinterklaas financieel en moreel te steunen is er zaterdag 9 november een benefietavond van Haagse zangers en ondernemers in café Vondel in Den Haag. De opbrengst is voor de organisatie van de intocht op 16 november,