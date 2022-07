120 statushouders opgevangen in Voorschoten

De statushouders hebben een vergunning om in Nederland te verblijven maar nog geen vaste woonplek. Zij wonen nu tijdelijk in het hotel totdat zij in een andere gemeente een woning krijgen toegewezen of met hun gezin herenigd kunnen worden.

Deze crisisnoodopvang is geregeld door de gemeente Voorschoten in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Er is op dit moment een groot tekort aan ruimte in AZC’s. Veel plekken in de asielzoekerscentra worden nu nog ‘bezet’ gehouden door statushouders die wachten op een permanente woning.