1226 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 17 november.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 1226 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 969.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 614 besmette personen bij. In Delft kwamen er 79 besmettingen bij, in Zoetermeer 111 en in Westland 149.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 614

Rijswijk + 55

Wassenaar + 18

Voorschoten + 25

Leidschendam-Voorburg + 100

Delft + 79

Pijnacker-Nootdorp + 57

Zoetermeer + 111

Westland + 149

Midden-Delfland + 18

Landelijk

Het afgelopen etmaal is een recordaantal van 20.829 positieve coronatests geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 118.672 positieve uitslagen van coronatests. Dat is 48 procent meer dan in de week ervoor. Gemiddeld komt het neer op bijna 17.000 nieuwe gevallen per dag, en ook dat is een nieuw record.

Ook kreeg het RIVM 44 meldingen van sterfgevallen als gevolg van corona. Dat is het hoogste aantal sinds 11 mei. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

Verder in het coronanieuws

GGD Haaglanden: boosterprikken vanaf deze week al gezet

GGD Haaglanden gaat vrijdag direct beginnen met het zetten van de eerste boosterprikken. Voorlopig gebeurt dat in Den Haag, Voorburg en Delft. Uitbreiding van de priklocaties volgt daarna. De prikken liggen klaar nadat de eerste 80-plussers donderdag een uitnodiging daarvoor hebben gekregen van het RIVM.

Eerste basisschool gesloten na tientallen besmettingen

De Zonnebloemschool in Den Haag is vanaf woensdag drie dagen dicht op advies van de GGD nadat 40 leerlingen van de basisschool, een aantal docenten en de directeur positief zijn getest. ‘Het is de eerste school die weer helemaal dicht moet’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.