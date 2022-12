125 jaar Escher: Den Haag viert jubileum kunstenaar met vier tentoonstellingen

Glazen kap van Mandelab­rug in Zoetermeer met spoed ontmanteld, treinstati­on blijft afgesloten

De karakteristieke glazen overkapping van de onveilige Nelson Mandelabrug over de A12 in Zoetermeer wordt met spoed ontmanteld. Daartoe is besloten na een eerste advies van Rijkswaterstaat. Het verkeer onder de fiets- en loopbrug hoeft niet te worden stilgelegd, meldt de gemeente. Wel blijft volgens ProRail het treinstation dicht. Treinen onder de brug rijden wel.

4 december