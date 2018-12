13.700 tegels in Den Haag vervangen door planten

Het is de bedoeling om door de vervanging van de tegels de verstedelijking van Den Haag tegen te gaan. Met het verwijderen van de bijna 14.000 tegels – het totale gewicht is hetzelfde als dat van 26 Haagse Harry-standbeelden, is de stad weer een tikje groener geworden.



Het is het vierde jaar op rij dat de actie in Den Haag is georganiseerd. Volgend jaar gaat die gewoon door. Dan zijn onder meer het Zeeheldenkwartier en het Koningsplein en omgeving aan de beurt.



