13-jarige krijgt rake klappen bij straatroof Rijswijk

Van wieg tot graf Toen Coen Pronk na de oorlog problemen op school kreeg, stuurden zijn ouders hem naar Den Haag

20:01 Zijn wekelijkse lunchvoorstellingen in Diligentia waren een lokale hit. Hij was een Haagse acteur die veel in België op televisie was. ,,Als ze een Chinees nodig hebben, bellen ze mij.'' Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf: het levensverhaal van Coen Pronk (1937 - 2019).