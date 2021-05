131 nieuwe besmettingen in Haagse regio: Lees hier het laatste coronanieuws

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 131 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 191. In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 63 besmette personen bij. In Delft kwamen er 14 besmettingen bij, in Zoetermeer 5 en in Westland 17.

Landelijk

Het RIVM meldt vandaag 2134 nieuwe coronagevallen in heel Nederland. Dat is zelfs voor een maandag een laag aantal. Ook het weekgemiddelde is opnieuw afgenomen en komt voor het eerst sinds lange tijd onder de 3000 gevallen.



Het aantal nieuwe coronagevallen neemt de laatste weken in rap tempo af. Zo werden in de zeven dagen van 4 tot en met 10 mei in totaal 49.196 nieuwe coronagevallen gemeld. Tussen vorige week dinsdag en deze maandag waren dat er nog maar 20.777.