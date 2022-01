1350 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van maandag 3 januari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 1350 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 955. Daarnaast is er in de afgelopen 24 uur één overlijden in de Haagse regio geregistreerd met betrekking tot het coronavirus.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 732 besmette personen bij. In Delft kwamen er 142 besmettingen bij, in Zoetermeer 100 en in Westland 104.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 732

Rijswijk + 49

Wassenaar + 24

Voorschoten + 15

Leidschendam-Voorburg + 105

Delft + 142

Pijnacker-Nootdorp + 58

Zoetermeer + 100

Westland + 104

Midden-Delfland + 21

Landelijk

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen is opnieuw toegenomen. Tussen zondag- en maandagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 14.623 positieve testen. Dat zijn er fors meer dan precies een week geleden, toen in een etmaal 11.440 nieuwe besmettingen werden ontdekt. Het gemiddelde is daarmee gestegen tot 14.880 per dag.

De toename was voorzien, aangezien de omikronvariant van het coronavirus inmiddels dominant is. Deze variant verspreidt zich een stuk sneller dan de deltavariant, die de maanden daarvoor veruit het meest voorkwam in Nederland.

In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM 104.163 meldingen van positieve tests. Dat is 23 procent meer dan in de zeven dagen daarvoor. Het gemiddelde stijgt voor de zesde dag op rij.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 1730, zo is te zien in de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 68 meer dan een dag eerder en de grootste stijging sinds 20 december, toen er 88 mensen meer met Covid-19 in het ziekenhuis belandden ten opzichte van een dag eerder.

Op de intensive cares liggen 475 mensen, op de verpleegafdelingen 1255. Dat zijn er respectievelijk 13 en 55 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares kwamen 20 nieuwe coronagevallen binnen en op de verpleegafdelingen 105. Doordat er ook mensen van beide afdelingen verdwenen, is het verschil met zondag 68.

Het afgelopen weekeinde lag het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen beneden de 1700, maar op oudejaarsdag waren het er 1766.

