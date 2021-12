1353 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van donderdag 1 december.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 1353 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 923.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 524 besmette personen bij. In Delft kwamen er 113 besmettingen bij, in Zoetermeer 145 en in Westland 199.



Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 524

Rijswijk + 76

Wassenaar + 31

Voorschoten + 19

Leidschendam-Voorburg + 114

Delft + 113

Pijnacker-Nootdorp + 93

Zoetermeer + 145

Westland + 199

Midden-Delfland + 39

Landelijk

Het RIVM heeft afgelopen etmaal 23.142 meldingen van positieve tests ontvangen. Dit is een stijging ten aanzien van gisteren, maar dat is te wijten aan een eerdere storing bij de GGD’s. Een aantal tests die gisteren niet konden worden meegeteld, zijn vandaag meegenomen in de cijfers. Hoeveel tests vandaag gemeld zijn zonder de extra meldingen van gisteren mee te nemen, weet het RIVM niet.

Het gemiddelde blijft redelijk stabiel. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 150.800 meldingen van positieve tests. Het komt neer op gemiddeld 21.543 nieuwe gevallen per dag.

Verder in het coronanieuws

Sinterklaas en pieten geweerd vanwege corona.

Videobellen met de sint of vanuit de auto zwaaien naar de goedheiligman? Sinterklaas-verhuurbedrijven komen met allerlei alternatieven nu ze als gevolg van de coronamaatregelen flink in hun portemonnee worden getroffen.

Bijna geen omzet, maar de klant is koning in het café

De Westlandse horeca lijdt zwaar onder de verscherpte coronamaatregelen, maar van opgeven willen de ondernemers niets weten. Restaurants zetten in op afhaalmaatregelen en cafés openen desnoods voor een paar uurtjes de deuren. ,,We hopen dat er snel duidelijkheid komt over de kerst. Want anders krijgen we het heel zwaar.”

Taalmaatjes zijn in coronatijd hard nodig: ‘Taal is net als conditie.’

Je thuis voelen in Nederland. Waar dat op zichzelf al lastig kan zijn voor iemand die hier niet vandaan komt, is dat in deze coronatijd nog lastiger. Om hier wat aan te veranderen, is extra hulp hard nodig, aldus Muhammad Ali. En wel in de vorm van taalcoaches, oftewel vrijwilligers die wekelijks iemand met een vluchtelingenachtergrond helpen om Nederlands te oefenen.

