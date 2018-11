137 miljoen euro voor openbaar vervoer Binckhorst

Geld dat voor een groot deel ten goede komt aan de verkeerspositie van nieuwbouwwijk De Binkhorst: de realisatie van een vrije busbaan op de Binckhorstlaan en betere doorstroming van het openbaar vervoer. Wethouder Robert van Asten: ,,Het is geweldig dat we nu in een vroeg stadium van de nieuwbouw in Binckhorst duidelijk maken dat we vooral inzetten op openbaar vervoer. Investeerders kunnen daarop ook hun keuzes aanpassen voor de openbare ruimte. Parkeergarages zijn veel minder noodzakelijk. De komst van hoogwaardig openbaar vervoer heeft ook invloed op de waarde van de grond.’’



Volgens Van Asten ligt het voor de hand dat investeerders meebetalen aan verdere ontwikkeling van vervoer in de stad. ,,Die 137 miljoen voor nu is heel mooi, maar uiteindelijk hebben we nog honderden miljoenen meer nodig om bijvoorbeeld ook ondergrondse verkeersoplossingen aan te leggen. Dat geld kan echt niet alleen komen van de overheid.’’



Het geld dat nu vrijkomt, komt ook ten goede aan betere fietsenstallingen en voorzieningen op de Haagse stations en Voorburg. Om het fietsgebruik verder te stimuleren, komen er nieuwe fietsverbindingen langs het spoor tussen Leidschendam en Rijswijk.