14.000 kerstpakketten inpakken voor voedselbank

Het is voor de zevende keer op rij dat Unilever-personeel dit doet. Medewerkers van Shell Downstream doen dit jaar voor het eerst mee. De pakketten die ze inpakken bevatten voedings- en verzorgingsproducten.



Door de steun van het olieconcern is het aantal pakketten verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De inpakkers doen hun werk vanuit het Unilever-kantoor aan Rotterdamse Nassaukade.



Dinsdagmiddag 19 december komt zanger René Froger helpen. Hij is al jaren ambassadeur van de voedselbank.



In Nederland zijn ongeveer 135.000 mensen afhankelijk van de voedselbank.