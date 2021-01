14.573 stenen: Dit is niet zomaar een bouwwerkje van Lego

Het bouwwerk, dat in totaal 10,5 kilo weegt, is vanaf nu te bewonderen in het hotel zelf voordat het een prominente plek krijgt in het nog te openen Miniland van het Legoland® Discovery Centre Scheveningen.



De maquette stond bij het infopunt op de boulevard en wordt nu door de Gemeente Den Haag tijdelijk in bruikleen gegeven aan Grand Hotel Amrâth Kurhaus. De maquette is woensdag met niet verlijmde stenen naar naar de lobby van het hotel gebracht.