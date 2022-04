14-jarige Esperanza vermist vanuit Den Haag, zorgen om haar welzijn

De politie meldt dat het op dit moment onduidelijk is waar Esperanza verblijft en dat er zorgen zijn over haar welzijn. ,,We maken ons vooral zorgen omdat niet bekend is waar ze nu is en met wie ze nu is’’, laat een politiewoordvoerder weten. Toen het tienermeisje de instelling verliet, droeg zij een broek met slangenprint en een zwarte top. Esperanza is 1.60 meter lang en heeft zwart haar en donkere ogen.

Het is niet bekend waar de Haagse voor het laatst gezien is. ,,Dat Esperanza is vertrokken uit de instelling was in orde, maar ze is niet teruggekeerd’’, aldus de woordvoerder. ,,Het is sindsdien onduidelijk waar ze voor het laatst geweest is en we hebben dus geen adres waar zij verblijft nu. We zijn op zoek naar aanknopingspunten en hopen dat iemand haar gezien heeft. Vandaar houden we het breed op Den Haag, maar we sluiten niet uit dat ze inmiddels buiten Den Haag is.’’