14-jarige staande gehouden met tas vol zwaar illegaal vuurwerk

Medewerker HagaZieken­huis ontslagen na achterla­ten van patiëntge­ge­vens in boodschap­pen­kar­re­tje

17:40 Een medewerker van het HagaZiekenhuis is ontslagen omdat die persoonsgegevens had laten rondslingeren. Documenten van een dienstoverdracht doken plots op in een boodschappenkarretje in Rijswijk.