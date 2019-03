14 kandidaten willen burgemeester van Wassenaar worden

De sollicitanten, 11 mannen en 3 vrouwen, variëren in de leeftijd van 41 tot 63 jaar. Een aantal van de kandidaten heeft ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of hebben een andere achtergrond.



Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie (dat is een afvaardiging van de gemeenteraad) over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets.



De gemeenteraad zal naar verwachting in juni twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.



Aan de vorige kroonbenoemde burgemeester van Wassenaar, Jan Hoekema, is per 15 januari 2017 ontslag verleend. Momenteel is Frank Koen waarnemend burgemeester van Wassenaar. Hij blijft aan tot het moment waarop de vacature is vervuld.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!