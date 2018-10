'1400 broze ouderen dupe van reorganisatie Welzijn Scheveningen'

FOTO'S Koningin Máxima opent jonge­rentop One Young World

17 oktober Koningin Máxima heeft woensdagavond in de tuin van het Vredespaleis in Den Haag het jongerencongres One Young World geopend. Ongeveer 1800 jongeren uit meer dan 190 landen zijn tot en met zaterdag in de hofstad bijeen om over manieren te praten om de grote problemen in de wereld aan te pakken.