1404 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van maandag 29 november.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 1404 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 1179.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 543 besmette personen bij. In Delft kwamen er 100 besmettingen bij, in Zoetermeer 203 en in Westland 185.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 543

Rijswijk + 100

Wassenaar + 38

Voorschoten + 30

Leidschendam-Voorburg + 81

Delft + 121

Pijnacker-Nootdorp + 74

Zoetermeer + 203

Westland + 185

Midden-Delfland + 29

Landelijk

Het aantal positieve coronatests lijkt voorlopig een plafond te hebben bereikt. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 21.552 nieuwe gevallen geregistreerd. Het is de veertiende dag op rij dat er iets meer dan 20.000 besmettingen aan het licht komen.

Dat het aantal positieve tests nauwelijks meer stijgt, wil niet zeggen dat de piek van het aantal besmettingen is bereikt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde de afgelopen dag 33 sterfgevallen van coronapatiënten. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 25 januari.

Verder in het coronanieuws

Toch geen liters glühwein en duizenden lichtjes: Royal Christmas Fair gaat niet door

Slecht nieuws voor iedereen die uitkeek naar een van de mooiste kerstmarkten van Nederland: de Royal Christmas Fair in het centrum van Den Haag gaat dit jaar niet door. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen heeft de organisatie besloten de kerstmarkt te verplaatsen naar volgend jaar.

Toch nog spannend of vreugdevuren doorgaan

Het is spannend of de vreugdevuren op het strand van Scheveningen echt doorgaan. De besmettingscijfers zijn hoog en niemand weet hoe de coronaregels er eind december uitzien. Raadslid Joris Wijsmuller (HSP) doet een ‘winstwaarschuwing’ uit. ,,Gezondheid en veiligheid gaan voor.”

Verenigingen zitten nog met veel vragen

De coronapersconferentie van afgelopen vrijdag zorgt voor veel vragen binnen de sportwereld. vanaf 17.00 uur moeten de sportcomplexen gesloten blijven, dus geen trainingen of wedstrijden in de avonduren. Worden de competities als gevolg hiervan dan stil gelegd? Veel verenigingen zitten nog met veel onduidelijkheden. ,,Het is niet voor het eerst dat duidelijke communicatie zo lang op zich laat wachten.”

Corona is net als dit kabinet, je komt er niet vanaf

COLUMN | ‘Oh, mikrom er eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind…’ Er wordt voluit meegezongen op het terras van koffiehuis de Koning, met de nieuwste coronavariant.

‘Wij kijken naar wat nog wél kan’

Voetballen na vijven is voorlopig verboden op de complexen, maar sommige Westlandse verenigingen laten zich niet uit het veld slaan. Zo gaat FC ‘s-Gravenzande trainen van 15.00 tot 17.00 uur. ,,We hebben vandaag al vier velden vol.”

Vrees voor illegale feesten tijdens jaarwisseling

Nu de overheid met de nieuwe coronamaatregelen evenementen na 17.00 uur heeft verboden, is de vrees dat de jaarwisseling in Westland massaal gevierd gaat worden in tuindersschuren. ,,We hebben zóveel plekken waar dat kan.”

Bruidspaleis maakt van alles mee

Niets is onzekerder dan in coronatijd een bruiloft plannen. Maurice Borsboom van bruidsjurkenwinkel het Bruidspaleis in Den Haag vertelt dat de branche zich in een gekke tijd bevindt, maar ze maken er alsnog een feestje van voor hun klanten. Want uiteindelijk gaat het wel om de bruid en bruidegom, corona of niet.

