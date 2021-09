15-jarig meisje vermist uit Den Haag: ‘Laatst gezien in Scheveningen’

Het gaat om een meisje van 1.68 meter met blond lang haar van ,,Zij is het laatst gezien in Scheveningen en is te herkennen omdat ze of op slippers of blote voeten loopt”, meldt de politie. ,,Zij verplaatst zich mogelijk lopend. Ze heeft blond lang haar tot op heuphoogte, het is in een pony geknipt. Ze draagt een groene broek.”



Mensen die het meisje recent nog hebben gezien of meer weten over de vermissing worden opgeroepen om zich bij de politie te melden.