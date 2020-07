15-jarig misbruikslachtoffer volgens OM speelbal van twee Hagenaren

Volgens de officier van justitie zou Y. het meisje uit Leiden ‘doorgeschoven’ hebben naar zijn vriend C. Het gebeurde na een avond stappen in een lounge bar in de Haagse Schilderswijk. Y. zou tegen het meisje gezegd hebben dat C. nog geen seks had gehad. ,,Ga jij hem dat geven’', zou hij haar gevraagd hebben. Ter hoogte van Zoeterwoude zou C. toen in zijn Audi seks hebben gehad met de Leidse puber, tegen haar wil.