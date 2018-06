15 maanden cel geëist tegen juwelier die heroïne in brandblussers zou smokkelen

Pegidabeto­ging As Soennah gaat niet door, politie weer weg

8 juni Zo'n veertig politieagenten stonden vanavond paraat voor de As Soennah moskee in de Schilderswijk. Er werd rekening gehouden met het feit dat anti-islambeweging Pegida in de nabijheid kan gaan barbecueën met varkensvlees, ondanks dat burgemeester Krikke dat eerder had verboden.