15 maanden cel voor inrijden op agent bij inbraak

Hagenaar (46) overleden na valpartij met scooter door omgevallen schrikhek

11:52 Een 46-jarige Hagenaar is vorige week alsnog aan zijn verwondingen overleden na een ongeluk op de Julianalaan in Delft. Hij reed daar op 11 maart op een scooter over een omgevallen schrikhek en raakte daarbij ernstige gewond.