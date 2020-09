15 weken wachten voor theorie-examen: ‘Ik ben maar gestopt met lessen’

Commentaar Queer is het nieuwe je-weet-wel

27 september Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer schrijft hij over queer. Voordat homo’s homo heetten, noemden zij zich flikker of pot. Klinkende namen voor mensen die in de bres sprongen voor de emancipatie van hun seksuele geaardheid.