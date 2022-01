1509 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 726 besmette personen bij. In Delft kwamen er 78 besmettingen bij, in Zoetermeer 143 en in Westland 135.

Landelijk

Toch nog wat verdienen met rekje kleding of rijtje schoenen op de stoep

Een rekje kleding of een rijtje schoenen op de stoep, met een verkoper achter een provisorische toonbank die in de deuropening is geplaatst. Op deze wijze proberen Westlandse winkeliers in tijden van lockdown toch nog wat te verdienen. Er is slechts één probleem: het mag niet. Onder meer het CDA vraagt om een beetje coulance. ,,We gunnen die winkeliers graag wat extra omzet.”