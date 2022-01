1554 nieuwe besmettingen in Haagse regio: lees hier het laatste coronanieuws

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 5 januari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 1554 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 1002.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 666 besmette personen bij. In Delft kwamen er 193 besmettingen bij, in Zoetermeer 202 en in Westland 136.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 666

Rijswijk + 59

Wassenaar + 59

Voorschoten + 31

Leidschendam-Voorburg + 82

Delft + 193

Pijnacker-Nootdorp + 97

Zoetermeer + 202

Westland + 136

Midden-Delfland + 29

Landelijk

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 24.590 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Nog nooit waren er in één dag zo veel positieve tests.

Het oude record stamt van 24 november, toen er in een dag tijd 23.713 besmettingen aan het licht kwamen. Op 18 november meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 23.587 positieve tests. Op 2 december en 5 december kwamen er iets meer dan 23.000 nieuwe gevallen bij. Op 6 december waren er voor het laatst meer dan 20.000 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 122.347 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal sinds 12 december. Op weekbasis is dat aantal met 41 procent gestegen. Dat is de grootste toename sinds eind november.

Verder in het coronanieuws

Haagse wethouders worden voor het teamgevoel bij elkaar gezet in het stadhuis

Den Haag gaat haar wethouders en burgemeester fysiek bij elkaar zetten. Nu bivakkeren ze nog elk op hun eigen verdieping van het stadhuis. En dat is niet bepaald bevorderlijk voor de teamgeest, zo menen oud-bestuurders. ,,Het is van de gekke, maar wij zagen elkaar meestal maar één keer per week.”

Boosheid om VN-uitspraken over Malieveld-filmpje, politiebonden zeggen vertrouwen op in rapporteur

De Nederlandse politiebonden dienen een officiële klacht in bij de Verenigde Naties vanwege enkele controversiële uitspraken van een van hun medewerkers. Het gaat om Nils Melzer, een Zwitserse hoogleraar internationaal recht en speciaal VN-gezant voor ‘marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straffen’.

Uitgekookte oplichters doen zich voor als GGD’ers bij nieuwe babbeltruc: ‘Trap er niet in, het is nep’

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen als Marco de Zeeuw op zijn mobieltje wordt gebeld door een anoniem nummer. Die telefoontjes drukt hij altijd weg omdat hij ze niet vertrouwt. Maar deze beller bleef aanhouden en het ‘gemoed’ van Marco speelde op: het kan wel iemand in nood zijn. ,,Maar trap er niet in, het is oplichting door nep GGD’ers.”

