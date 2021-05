159 nieuwe besmettingen in de regio: Lees hier het laatste coronanieuws

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 159 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 243. In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 81 besmette personen bij. In Delft 18, in Zoetermeer 12 en in Westland 21.

Landelijk

De besmettingscijfers zijn beïnvloed door een storing. Onbekend is hoe groot die impact precies is, meldt een RIVM-woordvoerder. Los daarvan daalt het aantal besmettingen al enige tijd. Ook in de ziekenhuizen gaat het een stuk beter.

Verder in het coronanieuws



Met Plaatsievrij zie je meteen of er plek is in je favoriete restaurant

Eén app waarmee je realtime kan zien hoe druk het is bij je favoriete café, winkel of kapper en als het nodig is meteen reserveren. Met deze applicatie willen ondernemers Ruben van der Veldt en Abdel el Messaoudi het klanten zo makkelijk mogelijk maken tijdens deze pandemie. Voordeel is dat je niet meer op verschillende sites hoeft te kijken. ,,We denken dat het ook na corona een goede oplossing kan zijn.’’