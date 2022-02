16.244 nieuwe besmettingen in Den Haag en omstreken door weggewerkte achterstand

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van dinsdag 8 februari.

In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 16.244 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat komt doordat het RIVM de achterstand heeft weggewerkt van positieve tests in de afgelopen weken. Gisteren waren het er nog 4132.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 6844 besmette personen bij. In Delft kwamen er 1795 besmettingen bij, in Zoetermeer 1868 en in Westland 1826.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 6844

Rijswijk + 659

Wassenaar + 379

Voorschoten + 453

Leidschendam-Voorburg + 1113

Delft + 1795

Pijnacker-Nootdorp + 992

Zoetermeer + 1868

Westland + 1826

Midden-Delfland + 315

Landelijk

De positieve coronatests die in de afgelopen drie weken nog niet waren geregistreerd, zijn tussen maandagochtend en dinsdagochtend alsnog doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat kreeg daardoor 394.759 meldingen van positieve tests.

De achterstand stond maandag nog op 191.000 gevallen, maar die is dinsdag weggewerkt door een nieuwe manier van werken. De resultaten gingen vanuit de laboratoria naar de GGD’en, en daarna via de bron- en contactonderzoekers naar het RIVM. Die doorstroom stokte. Daarom gaan de uitslagen voortaan “rechtstreeks vanuit de teststraten naar het RIVM”.

De coronagolf heeft voorlopig zijn hoogtepunt bereikt, het aantal nieuwe gevallen vlakt af. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Vorige week belandden 1266 mensen die het coronavirus onder de leden hebben in een ziekenhuis, 7 procent meer dan de week ervoor. Van hen werden 118 mensen op de intensive care opgenomen en dat is een toename van 42 procent.

Verder in het coronanieuws

CPC Loop uitgesteld tot najaar

De CPC Loop in Den Haag gaat volgende maand niet door. Het hardloopevenement verhuist van het voorjaar naar het najaar. De organisatie heeft dit besluit genomen vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen. De oorspronkelijke datum was 13 maart, de nieuwe datum is 25 september.

Lekker aan de slag op een historische buitenplaats

Vang de zon, steek de handen uit de mouwen en geniet van een van de mooiste historische tuinen in de wijde regio. Het klinkt als een aanlokkelijk voorstel in tijden dat veel mensen opgehokt zitten in hun woning, lijden aan stress of vrezen voor corona. Het voorstel kan nog werkelijkheid worden ook. De historische buitenplaats De Tempel zoekt vrijwilligers die wekelijks in het groen een nuttige work-out willen doen.

